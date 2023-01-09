В Саратовской области рыбак напился и насмерть замерз в машине

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Базарно-Карабулакском районе следователи проводят проверку по факту гибели 47-летенго мужчины, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Как выяснили в ведомстве, мужчина возвращался с рыбалки вместе с другом 6 января. Когда машина застряла, один из рыбаков ушел, а его приятель остался в авто и насмерть замерз. Погибший был пьян.

Следователи назначили судмедэкспертизу, ведомство выясняет все обстоятельства случившегося.

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