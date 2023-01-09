Саратовец хотел помочь подруге и лишился двадцати тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

По данным ведомства, саратовцу в одном из мессенджеров пришло сообщение от подруги с просьбой перевести ей 21 000 рублей на номер, который она указала. Мужчина перевел средства, а потом связался с девушкой и узнал, что ее аккаунт был взломан.

Потерпевший обратился в полицию, возбуждено дело по статье "мошенничество"

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