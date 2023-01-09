В центре Саратова прохожие утром нашли труп пьяной женщины

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове следователи проводят проверку по факту обнаружения тела 38-летней женщины, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в региональном управлении Следкома, очевидцы обнаружили труп утром 6 января у дома по улице Слонова. Погибшая жила в том доме, рядом с которым была найдена, 38-летняя женщина была пьяна.

Работники СУ СК по Саратовской области выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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