В центре Саратова прохожие утром нашли труп пьяной женщины

Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове следователи проводят проверку по факту обнаружения тела 38-летней женщины, сообщает пресс-служба ведомства.
Как рассказали в региональном управлении Следкома, очевидцы обнаружили труп утром 6 января у дома по улице Слонова. Погибшая жила в том доме, рядом с которым была найдена, 38-летняя женщина была пьяна.
Работники СУ СК по Саратовской области выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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