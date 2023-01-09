В Пугачевском районе простились с погибшим в зоне СВО бойцом

Фото: Алексей Янин / Telegram

В Пугачевском районе Саратовской области простились со своим земляком Дмитрием Белявским, который погиб в боях специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава районной администрации Алексей Янин.

– Дмитрий Анатольевич погиб при исполнении своего воинского долга. Он показал пример верного товарища, храброго военнослужащего и настоящего патриота. – выразил соболезнования родным и близким погибшего губернатор Роман Бусаргин.

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