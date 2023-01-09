Юные жители Саратовской области едва не погибли подо льдом в «десятке»

Фото: Облспас

В Новоузенском районе под лед на реке Большой Узень чуть было не провалилась машина с тремя молодыми парнями. Об этом сообщает пресс-служба региональной службы спасения.

О происшествии на пульт 112 сообщили около 22 часов вчера, 8 января. На реке Большой Узень в районе поселка Радищева под лед провалился автомобиль ВАЗ-2110, в салоне которого было четверо молодых людей – 19, двух 18-летних и 17 летнего подростка.

Парни сумели вылезти из «десятки» и добраться до берега самостоятельно, но им потребовалась эвакуация из-за переохлаждения. Спасатели довезли пострадавших до ближайшего пункта жизнеобеспечения, медпомощь не потребовалась.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.