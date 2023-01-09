В школах Саратовской области отменили занятия из-за морозов

Сегодня, 9 января, в школах Саратовской области отменили занятия из-за аномальных морозов, о чем сообщает региональное министерство образования.

С 1 по 11 классы отменены занятия в Вольском, Ртищевском, Пугачевском, Петровском и Духовницком муниципалитетах. В Краснокутском районе дети не посещают школу с 1 по 9 классы.

Занятия с 1 по 6 классы отменены в Саратове, а также Энгельсском, Балаковском, Марксовском, Балашовском, Аткарском и Лысогорском районах.

Решение об отмене очных занятий принимает само образовательное учреждение.