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НовостиОбщество9 января 2023 6:09

В школах Саратовской области отменили занятия из-за морозов

Наталия Калинина

Сегодня, 9 января, в школах Саратовской области отменили занятия из-за аномальных морозов, о чем сообщает региональное министерство образования.

С 1 по 11 классы отменены занятия в Вольском, Ртищевском, Пугачевском, Петровском и Духовницком муниципалитетах. В Краснокутском районе дети не посещают школу с 1 по 9 классы.

Занятия с 1 по 6 классы отменены в Саратове, а также Энгельсском, Балаковском, Марксовском, Балашовском, Аткарском и Лысогорском районах.

Решение об отмене очных занятий принимает само образовательное учреждение.