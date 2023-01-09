С 10 января в Саратове повысят стоимость проезда на еще одной маршрутке. МКУ «Транспортное управление» напоминает о массовом повышении цен на проезд в общественном транспорте.

Цена на билет на маршрут N66 с 10 января повысится до 30 рублей, хотя сейчас он стоит 23 рубля. Обслуживает линию компания «Юпитер».

С 1 января на маршрутах № 15, 23, 3, 46, 81 проезд и будет стоить 31 рубля. Цена сохраняется при оплате и картой, и наличными. Сейчас проезд там стоит 27 и 29 рублей соответственно.

На маршрутах № 64Д, 7, 43 и 38 цена проезда повысится до 33 рублей, хотя сейчас она составляет 28 и 30 рублей на маршруте № 64Д, на остальных - 29 и 32 рублей.

В автобусах № 6 и 94 стоимость поездки возрастет до 30 рублей. На «шестерке» было 27 наличными и 28 по карте, а на маршруте № 94 27 и 29 соответственно.