Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 8 января, жительница Новых Бурасов отапливала дом дровами и чуть не стала жертвой пожара.

В 18.30 дежурному поступил вызов на улицу Радищева. Горела кровля частного деревянного дома на площади 100 квадратных метров. На момент пожара в доме была хозяйка, она смогла самостоятельно покинуть жилище и не пострадала.

Дом отапливался каменной печью при помощи дров. Она и стала причиной пожара. На место выезжали два расчета, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.