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НовостиОбщество9 января 2023 5:44

Саратовские школы получат по 1,5 миллиона на ремонт спортзалов

С 2023 года в Саратовской области стартует новая программа ремонта школьных спортзалов
Наталия Калинина
Фото: Правительство Саратовской области

Фото: Правительство Саратовской области

С 2023 года в Саратовской области стартует новая программа ремонта школьных спортзалов, о чем сообщает в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин. 100 образовательных учреждений получат по 1,5 миллиона рублей в рамках проекта.

Каждый из сельских районов выбрал по две школы, которые больше всего нуждаются в обновлении спортивной инфраструктуры. В этом году 716 школ региона также впервые получат по 50 тысяч рублей на приобретение спортинтентаря. С полным списком объектов, где проведут ремонт, можно ознакомиться по ссылке.

- К сожалению, развитию школьного спорта долгое время не уделялось достаточно внимания. Новый проект позволит кардинально изменить ситуацию, - отметил Роман Бусаргин.