фото: Володин Саратов

Володин: школа в Ласточкино 1 сентября должна принять учеников. Об этом сообщает телеграм-канал "Володин. Саратов".

Сегодня, 8 января, в ходе рабочего визита в Саратов Вячеслав Володин посетил микрорайон Ласточкино, где идет строительство школы на 550 мест с бассейном.

В новом микрорайоне проживают более 4 тысяч человек, а близлежащие образовательные учреждения переполнены. С этим вопросом к Вячеславу Володину обращались жители. Учеников новая школа должна принять уже 1 сентября.

По словам спикера Госдумы, решен также вопрос и с переносом в другое место оживленной автомобильной дороги, чтобы дети могли безопасно добираться в школу.