графика: СГЭТ
В Саратове из-за аварии на дороге остановилось движение трамваев. Об этом в социальных сетях сообщают сотрудники "СГЭТ".
Сегодня, 8 января, в Саратове из-за аварий массово прекращалось движение трамваев. В 17:03 в районе улицы Осипова из-за очередного ДТП встали трамваи маршрута №11.
Напомним, в течение дня из-за ДТП вставили трамваи маршрутов №№3,9,10,11. На данный момент по указанным маршрутам движение восстановлено.
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