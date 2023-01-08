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НовостиОбщество8 января 2023 13:22

В Саратове из-за аварии на дороге остановилось движение трамваев

Евгений Бадиков
графика: СГЭТ

графика: СГЭТ

В Саратове из-за аварии на дороге остановилось движение трамваев. Об этом в социальных сетях сообщают сотрудники "СГЭТ".

Сегодня, 8 января, в Саратове из-за аварий массово прекращалось движение трамваев. В 17:03 в районе улицы Осипова из-за очередного ДТП встали трамваи маршрута №11.

Напомним, в течение дня из-за ДТП вставили трамваи маршрутов №№3,9,10,11. На данный момент по указанным маршрутам движение восстановлено.

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