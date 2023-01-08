фото: минздрав региона
Жители Ртищевского района смогут пройти бесплатное КТ в районной больнице. Об этом сообщает минздрав Саратовской области.
В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Ртищевская районная больница получила новый аппарат компьютерной томографии.
Перед установкой оборудования, в кабинете был проведен капитальный ремонт и проведено обучение медицинского персонала.
- Данный томограф делает шаг вперед по сравнению с классическими системами благодаря технологии адаптивного четырехмерного спирального сканирования. В ближайшее время закончатся пуско-наладочные работы по установке аппарата и мы будем рады принять первых пациентов!, - рассказал главный врач Ртищевской РБ Алексей Сергеев.
Пройти КТ - исследование бесплатно можно по полису ОМС после предварительной записи и по направлению лечащего врача.
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