фото: Архив КП

Каникулы у младших саратовских школьников продолжатся - виной тому сильные морозы. Информация об этом размещена в телеграм-канале "Саратов коммунальный".

Городской комитет по образованию сообщает, что завтра, 9 декабря, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия первой и второй смен для учеников 1-6 классов.

Чиновники напомнили условия отмены занятий - занятия для учащихся 1 - 6 классов отменяются при температуре воздуха минус 20 градусов и ниже, занятия для учащихся 7 - 11 классов отменяются при температуре воздуха минус 25 градусов и ниже; при отмене занятий, кроме температуры, учитывается скорость ветра и другие метеорологические условия.

При неблагоприятных погодных условиях родители имеют право самостоятельно принимать решение о посещении обучающимися учебных занятий с обязательным информированием классного руководителя об отсутствии на занятиях.

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