В Саратовской области коронавирус за сутки нашли у 32 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 32 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 302 183 человек.

В Саратове 13 новых пациентов с ковидом, в Энгельсском районе – 7, в Балашовском - 4. У всех выявлены признаки ОРВИ.

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