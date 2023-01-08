В Саратовской области коронавирус за сутки нашли у 32 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.
За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 32 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 302 183 человек.
В Саратове 13 новых пациентов с ковидом, в Энгельсском районе – 7, в Балашовском - 4. У всех выявлены признаки ОРВИ.
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