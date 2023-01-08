Последний день новогодних каникул в Саратове вновь будет очень морозным

Последний день новогодних каникул вновь будет очень морозным. Об этом сообщает саратовский гидрометеоцентр.

Завтра, 8 января, в Саратове будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-западный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 13 метро в секунду. Утром синоптики прогнозируют туман, на дорогах гололедица.

Столбик термометра ночью опустится до - 24 градусов, днем - до - 16.

В Саратовской области местами небольшой снег, ночью в пониженных местах температура опустится ниже -30, а днем -14..-19 градусов.

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