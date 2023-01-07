.

Роман Бусаргин поделился итогами года в сфере образования. Информация размещена в телеграм-канале губернатора.

- По Президентской программе капитально отремонтирована 21 школа.

- Построена новая школа в поселке Иволгино.

- Заработали региональные программы по ремонту школ и детских садов, которые инициировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В учреждениях ремонтируют кровли, фасады, коммуникации и тд. За год подобные работы провели в 100 детских садах и 100 школах.

- В колледжах и техникумах открыто 12 новых профессиональных мастерских с современным оборудованием.

- В саратовских школах начали возрождать уроки труда. Дети на них получают практические навыки, которые пригодятся им в жизни.

- В колледжах и техникумах актуализировали направления подготовки, исходя из запросов экономики и потребностей конкретных предприятий.

- Школы из 25 районов получили 52 новых автобуса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.