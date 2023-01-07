Служба

В Свято-Троицком кафедральном Соборе прошла Рождественская служба.

В ночь с 6 на 7 января 2023 года в Свято-Троицком кафедральном соборе города Саратова состоялось рождественское богослужение. Рождество – один из главных праздников христиан.

Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий поздравил жителей области с праздником и совершил Божественную литургию.

Старейший храм областного центра вместил множество православных верующих. На торжественном богослужении также присутствовали Роман Бусаргин, Михаил Исаев, гЛада Мокроусова.

Рождественские службы в ночь с 6 на 7 января прошли в православных храмах Саратовской и Вольской, Покровской и Новоузенской, Балашовской и Ртищевской, Балаковской и Николаевской епархиях Русской Православной Церкви.

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