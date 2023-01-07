фото: МЧС
В рождественскую ночь в Лысогорском районе на пожаре погиб пенсионер. Об этом сообщает ли в региональном управлении Следственного комитета РФ.
В ночь на сегодня, 7 января, в селе новые пески Лысогорского района произошел пожар. Загорелся частный дом на улице Зеленой. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар и обнаружили в доме тело 67-летнего мужчины.
Причиной возгорания называют неисправные электроприборы.
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