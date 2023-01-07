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НовостиПроисшествия7 января 2023 11:18

В рождественскую ночь в Лысогорском районе на пожаре погиб пенсионер

Евгений Бадиков
фото: МЧС

фото: МЧС

В рождественскую ночь в Лысогорском районе на пожаре погиб пенсионер. Об этом сообщает ли в региональном управлении Следственного комитета РФ.

В ночь на сегодня, 7 января, в селе новые пески Лысогорского района произошел пожар. Загорелся частный дом на улице Зеленой. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар и обнаружили в доме тело 67-летнего мужчины.

Причиной возгорания называют неисправные электроприборы.

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