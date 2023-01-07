В Саратове в яму с кипятком провалился легковой автомобиль. Об этом сообщает в телеграм-канале глава города Лада Мокроусова.

«Ночью на участке улицы им. Академика Антонова произошел порыв трубопровода системы теплоснабжения. В результате коммунальной аварии на дороге образовалась яма, заполненная горячей водой. В неё попал легковой автомобиль, в котором находились двое взрослых и ребенок. К счастью, они не пострадали. Движение по улице им. Академика Антонова временно приостановлено.

Из-за прорыва горячей воды на указанном участке мужчина получил ожоги и был в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в профильное учреждение», - написала чиновница.

Лада Мокроусова поручила исполняющему обязанности заместителя главы по социальной сфере Максиму Михайловскому выехать в стационар и выяснить, какая еще необходима помощь пострадавшему.

Мэр уточнила, что подача тепла восстановлена.

- Главе администрации Ленинского района Дмитрию Чубукову поручила взять на личный контроль ликвидацию последствий излива воды. Представители ресурсоснабжающей организации должны своевременно восстановить дорожное полотно после земляных работ», - сообщила Мокроусова.

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