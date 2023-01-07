фото: ГУ МВД
В Саратове инспекторы ГИБДД помогли мужчине с травмой головы. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.
Во время патрулирования улицы Астраханской сотрудники ДПС заметили, как прохожий поскользнулся и ударился головой о металлическое ограждение, получив рассечение. В результате у мужчины открылось сильное кровотечение.
Автоинспекторы незамедлительно вызвали на место происшествия «скорую» и до приезда медиков оказали пострадавшему помощь.
- Инспекторы ГИБДД (старшие лейтенанты полиции Максим Сидельников и Дмитрий Жмаков), воспользовавшись автомобильной аптечкой, остановили сильное кровотечение из раны, полученной пешеходом, - рассказали в ГУ МВД.
Пострадавший госпитализирован, его жизни и здоровью ничто не угрожает.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.