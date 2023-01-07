фото: ГУ МВД

В Саратове инспекторы ГИБДД помогли мужчине с травмой головы. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Во время патрулирования улицы Астраханской сотрудники ДПС заметили, как прохожий поскользнулся и ударился головой о металлическое ограждение, получив рассечение. В результате у мужчины открылось сильное кровотечение.

Автоинспекторы незамедлительно вызвали на место происшествия «скорую» и до приезда медиков оказали пострадавшему помощь.

- Инспекторы ГИБДД (старшие лейтенанты полиции Максим Сидельников и Дмитрий Жмаков), воспользовавшись автомобильной аптечкой, остановили сильное кровотечение из раны, полученной пешеходом, - рассказали в ГУ МВД.

Пострадавший госпитализирован, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

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