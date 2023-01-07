Николай Панков поздравил жителей области с Рождеством

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Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV» пожелал землякам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

«Дорогие земляки! Поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова!

Этот праздник объединяет сердца людей. Он всегда напоминает, как важны милосердие, согласие и любовь. Как бы ни менялся современный мир, христианские ценности остаются вечными и неизменными. Это одна из важнейших духовных основ нашей страны.

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Сегодня, в радостный и светлый праздник, особенно важно проявить заботу о тех, кто в этом нуждается. И это по силам каждому. Спасибо за то, что в ежедневных заботах находите время и силы помогать людям», - пишет Николай Панк

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