В Рождество тысячи саратовцев остались без отопления. Об этом сообщает администрация города Саратова.
Сегодня, 7 января, рано утром батареи у жителей Ленинского района Саратова батареи стали холодными. Причиной тому стал л порыв на сетях теплоснабжения в районе улиц Блинова и Рижская. Сообщается, что в скором времени подача тепла в жилые дома будет восстановлена.
По словам местных жителей, кипятком затопило всю улицу Антонова. Без тепла остались многоэтажки по 2-му проезду Блинова, ЖК "Ласточкино" на Романтиков и другие улицы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.