В Рождество тысячи саратовцев остались без отопления. Об этом сообщает администрация города Саратова.

Сегодня, 7 января, рано утром батареи у жителей Ленинского района Саратова батареи стали холодными. Причиной тому стал л порыв на сетях теплоснабжения в районе улиц Блинова и Рижская. Сообщается, что в скором времени подача тепла в жилые дома будет восстановлена.

По словам местных жителей, кипятком затопило всю улицу Антонова. Без тепла остались многоэтажки по 2-му проезду Блинова, ЖК "Ласточкино" на Романтиков и другие улицы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.