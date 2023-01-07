В Саратовской области коронавирусом заболели еще 28 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.
За прошедшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено еще 28 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в области составляет 302 151 человек.
У всех заболевших медики выявили признаки ОРВИ.
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