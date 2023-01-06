На выезде из Саратова такси столкнулось с фурой – водитель легкового авто погиб

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня вечером, 6 января, в Саратове на Московском шоссе произошло летальное ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По сведениям дорожной полиции, около 17:20 у остановки «ТК Терминал» на Московском шоссе легковой Datsun с логотипами службы такси столкнулся с грузовым автомобилем.

В аварии погиб 22-летний водитель такси, его пассажирка 1998 года рождения оказалась в больнице. Фуру вел 52-летний мужчина.

Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

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