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НовостиПроисшествия6 января 2023 16:38

На выезде из Саратова такси столкнулось с фурой – водитель легкового авто погиб

Водителю Datsun было 22 года
Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня вечером, 6 января, в Саратове на Московском шоссе произошло летальное ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По сведениям дорожной полиции, около 17:20 у остановки «ТК Терминал» на Московском шоссе легковой Datsun с логотипами службы такси столкнулся с грузовым автомобилем.

В аварии погиб 22-летний водитель такси, его пассажирка 1998 года рождения оказалась в больнице. Фуру вел 52-летний мужчина.

Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

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