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НовостиПроисшествия6 января 2023 14:35

Чертова дюжина рыбаков оказались на отколовшейся льдине посреди Волги под Саратовом

Роман Хвалин
Фото: Облспас

Фото: Облспас

На Волге льдина с 13 рыбаками оказалась в километре от берега в Красноармейском районе Саратовской области. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Облспаса Юрий Юрин.

Рыбаки потерпели бедствие в районе села Золотое. На месте работают сотрудники Облспаса, сообщение об отколе льдина экстренная служба получила в 13:30.

Юрин отметил, что ЧП должно стать уроком для любителей подледной рыбалки в теплую зиму.

Фото: Облспас

Фото: Облспас

— Данное событие яркий пример того, что многие рыбаки неверно оценивают безопасность льда при выходе, подвергая свою жизнь и здоровье опасности. — написал руководитель саратовских спасателей.

UPD

Спасатели вызволили оказавшихся на льдине рыбаков.

Пятерых вывезла весельная лодка, остальных доставили на берег на судне с воздушной подушкой. Ни один человек не пострадал – сообщили «Комсомолке» в областной службе спасения

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