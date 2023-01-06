Чертова дюжина рыбаков оказались на отколовшейся льдине посреди Волги под Саратовом

Фото: Облспас
На Волге льдина с 13 рыбаками оказалась в километре от берега в Красноармейском районе Саратовской области. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Облспаса Юрий Юрин.
Рыбаки потерпели бедствие в районе села Золотое. На месте работают сотрудники Облспаса, сообщение об отколе льдина экстренная служба получила в 13:30.
Юрин отметил, что ЧП должно стать уроком для любителей подледной рыбалки в теплую зиму.
Фото: Облспас
— Данное событие яркий пример того, что многие рыбаки неверно оценивают безопасность льда при выходе, подвергая свою жизнь и здоровье опасности. — написал руководитель саратовских спасателей.
UPD
Спасатели вызволили оказавшихся на льдине рыбаков.
Пятерых вывезла весельная лодка, остальных доставили на берег на судне с воздушной подушкой. Ни один человек не пострадал – сообщили «Комсомолке» в областной службе спасения
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