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НовостиОбщество6 января 2023 12:21

Минздрав напомнил саратовцам о способах избежать обморожения перед сильным похолоданием

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В министерстве здравоохранения Саратовской области напомнили, как избегать обморожений в условиях сильных морозов к концу новогодней праздничной недели.

Пресс-служба минздрава отметила, что если во время зимней прогулки вы чувствуете переохлаждение или замерзание конечностей – стоит срочно зайти в любое теплое помещение и отогреться.

При необходимости лучше обратиться ко врачам – пущенное на самотек обморожение приводит к гангрене и последующей ампутации. Но специалисты советуют не попадать в ситуации, при которых вероятно долгое пребывание на улице в стужу.

— Если вы не любите экстремальные ощущения, в сильный мороз старайтесь не выходить из дома без особой необходимости. — добавили в минздраве.

Напомним, в рождественскую ночь в Саратовской области ожидаются жестокие морозы.

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