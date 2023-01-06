В Саратовской области за сутки нашли 31 больного ковидом – у всех пациентов болезнь протекает в легкой форме

Сегодня, 6 января, к утру в губернии число заболевших коронавирусом выросло до 302 123 человека с начала пандемии. Прирост за сутки – 31 пациент, накануне было чуть больше – 34 заболевших.

Вылечились от инфекции с весны 2020 года 295 249 человек, за последние сутки из больниц вышли 53 жителя Саратовской области.

Больше всего заболевших было зафиксировано в Саратове (18 человек) и в Вольске (13 жителей города).

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