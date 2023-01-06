В центре Саратова в канун Рождества не будут ходить троллейбусы четырех маршрутов

Фото: Архив КП

Сегодня, 6 января, в Саратове из-за празднования Рождества остановится движение нескольких троллейбусных маршрутов, сообщает СГЭТ.

С 19 часов сегодняшнего дня до 5:00 завтра, 7 января, троллейбусы маршрутов №№4, 5, 5А и 109 не пройдут по Московской, Челюскинцев, Лермонтова и Музейной площади.

Маршруты 5 и 5А в это время будут ходить от улицы Зеркальная и от Елшанки до Сенного рынка.

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