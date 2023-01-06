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НовостиОбщество6 января 2023 9:22

В Саратовской области все важные дороги расчищены от снега

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сегодня, 6 января, власти Саратовской области борются с последствиями снегопада.

Особенно снежной ночь стала для жителей Александрово-Гайского, Воскресенского, Новобурасского, Ртищевского и Турковского районов. К уборке дорог области подключили 261 единицу спецтехники, в населенных пунктах губернии задействовано 149 машин.

Дороги регионального значения также обрабатывают противогололедными реагентами, за сутки использовали около двух тысяч тонн смеси соли и песка. Благодаря этим мерам по всем важным для губернии дорогам обеспечен проезд

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