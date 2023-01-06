В Балакове ночью Subaru вылетела на встречку и столкнулась с «пятнадцатой» – два человека в больнице

Фото: Госавтоинспекция

Вчера вечером, 5 января, при столкновении двух авто в Балаково пострадали два человека, сообщили в областной ГИБДД.

Около 23 часов у дома по адресу Титова, 9 в ВАЗ-2115, которым управляла 22-летняя девушка, врезался 29-летний молодой человек на Subaru Impreza.

Авария произошла по вине водителя «Субару» – он ехал на небезопасной для таких погодных условий скорости и не справился с управлением. Иномарку из-за этого вынесло на встречку.

Медицинская помощь потребовалась молодой водительнице «пятнадцатой» и ее 19-летней пассажирке.

Фото: Госавтоинспекция

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