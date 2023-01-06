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НовостиОбщество6 января 2023 7:36

Частный сектор в центре Саратова остался без воды накануне Рождества

Роман Хвалин

Сегодня, 6 января, коммунальщики КВС устраняют повреждение на водопроводе по улице Соколовой, сообщили в пресс-службе компании.

Из-за работ без холодной воды остались жители квадрата улиц Вознесенкая-Малая Садовая-1-я Садовая-Горького. Восстановить водоснабжение планируется к 20:00.

Также сообщается о ремонте водопровода на 2-й Прокатной – в домах с номерами 9, 11, 12, 14 и 16 не будет холодной воды до 17 часов.

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