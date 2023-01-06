Первая пятница года встретит саратовцев снегом и слабым морозом

Фото: Архив КП
Сегодня, 6 января, в Саратовской области прогнозируется облачная с прояснениями погода со снегом, временами переходящим в небольшую метель. Об этом сообщили в областном Гидрометцентре.
Снегопад на территории всей губернии будет сопровождаться потоками ветров с южного и северного направления (6…11 м/c), временами возможны порывы до 14 метров в секунду.
Ночью в Саратове столбик термометра не опустится ниже -3°C, днем прогнозируется от нуля до -2°C. В среднем по области чуть прохладнее – ночью от одного до шести градусов мороза, днем от нуля до -5°C.
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