Первая пятница года встретит саратовцев снегом и слабым морозом

Фото: Архив КП

Сегодня, 6 января, в Саратовской области прогнозируется облачная с прояснениями погода со снегом, временами переходящим в небольшую метель. Об этом сообщили в областном Гидрометцентре.

Снегопад на территории всей губернии будет сопровождаться потоками ветров с южного и северного направления (6…11 м/c), временами возможны порывы до 14 метров в секунду.

Ночью в Саратове столбик термометра не опустится ниже -3°C, днем прогнозируется от нуля до -2°C. В среднем по области чуть прохладнее – ночью от одного до шести градусов мороза, днем от нуля до -5°C.

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