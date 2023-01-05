Глава СК России Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело после избиения сотрудницы «скорой» в Балакове

Александр Бастрыкин / Архив КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нападения пьяной пациентки на фельдшера скорой помощи в Балакове. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал федерального ведомства.

Напомним, вчера, 5 января 2023 года, в Саратовской области произошло уже четвертое с начала этого года нападение неадекватного пациента на сотрудника экстренной медицинской службы.

Пьяная жительница Балаково на улице Заречной несколько раз ударила медработника головой о стену – побои пришлись на затылок пострадавшей. Фельдшера госпитализировали с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой.

После опроса правоохранителей, сотрудницу балаковской СМП госпитализировали в хирургическое отделение. Саратовское управление ведомства заявляло о старте проверки по факту агрессии к медицинскому работнику вскоре после конфликта.

Теперь же глава федерального Следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления возбудить уголовное дело – его ход и результаты расследования проконтролируют в центральном аппарате СК России.

«Комсомолка» рассказала об этом и других случаях нападения на сотрудников скорой помощи в новом году.

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