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НовостиОбщество5 января 2023 19:37

По указу Президента в Саратовской области назначено сразу пять судей

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратовской области судейские посты получили пять человек, соответствующий указ Президента Владимира Путина появился на портале правовой информации в среду, 4 января.

В облцентре на должности назначены Олег Беликов и Татьяна Карпачева – первый стал заместителем председателя Фрунзенского райсуда, Карпачева заняла пост судьи Саратовского облсуда.

Судьей Балаковского районного суда стала Ольга Попова, аналогичный чин в Петровском районном суде получила Светлана Варыпаева, в Пугачевском райсуде – Наталия Остапенко.

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