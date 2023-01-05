В центре Саратова почти на сутки запретят парковку на нескольких улицах из-за Рождества

Фото: Архив КП

Несколько центральных улиц Саратова окажутся перекрыты или недоступны для парковки в канун Рождества, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, с 8 утра 6 января по 5:00 7 января действует запрет на парковку на участках улиц:

- Московская от Чернышевского до Лермонтова;

- Лермонтова от Московской до Челюскинцев;

- Челюскинцев от Чернышевского до Лермонтова; - Симбирская от Большой Горной до Зарубина; - Горького от Большой Горной до Зарубина; - Большая Горная от Горького до Симбирской;

- Веселая от Большой Горной до Соколовой;

- Зарубина от Горького до Симбирской;

- Рогожина от Большой Горной до Соколовой; - Соколовая от Веселой до Рогожина;

- Музейная площадь от Московской до Челюскинцев.

Вечером 6 января (с 19:00) до 5 утра 7 января все перечисленные участки улиц станут также недоступны для проезда транспорта, кроме квартала Большой Горной от Горького до Симбирской.

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