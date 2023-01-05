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НовостиОбщество5 января 2023 18:18

Врачи саратовской инфекционной больницы получат ключи от служебных квартир уже после новогодних каникул

Сдан дом на 150 квартир, к концу января будет сдан еще один
Роман Хвалин
Фото: Пул Z 64 / Telegram

Фото: Пул Z 64 / Telegram

Врачи новой инфекционной больницы в Саратове смогут получить ключи от служебного жилья уже после новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Саратове на 1-ой Лагерной улице завершилось строительство первого дома на 150 квартир для медиков инфекционной больницы.

Фото: Пул Z 64 / Telegram

Фото: Пул Z 64 / Telegram

Губернатор Роман Бусаргин отметил, что в следующем году при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратове будет завершено строительство онкодиспансера. Параллельно со строительством медучреждения Бусаргин потребовал также сдавать жилье для медиков на 4-ой Дачной и улице Лебедева-Кумача.

Фото: Пул Z 64 / Telegram

Фото: Пул Z 64 / Telegram

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