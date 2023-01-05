У моста Саратов-Энгельс автобус протаранил легковушку – две женщины оказались в больнице

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня вечером, 5 января, на Предмостовой площади Саратова столкнулись пассажирский автобус 248А и Datsun. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Как пояснили в дорожной полиции, ДТП произошло около 19 часов вечера. Автобусом управлял водитель 1985 года рождения, за рулем легкового авто был 29-летний мужчина. В столкновении пострадали две женщины-пассажирки Datsun – 30 и 55 лет, обеих доставили в больницу с травмами.

В пресс-службе ГИБДД пока воздержались от комментариев, кто именно из участников столкновения нарушил правила, но, судя по фото, предоставленным дорожной полицией, автобус ударил машину в правый бок.

Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

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