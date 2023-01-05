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НовостиПроисшествия5 января 2023 15:42

В Заводском районе Саратова «четырку» искорежило от удара о столб после столкновения с машиной

Роман Хвалин
Фото: ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня днем, 5 января, в Заводском районе Саратова произошло ДТП с пострадавшим, сообщает региональная Госавтоинспекция.

У дома по проспекту Энтузиастов, 57 в 16:10 столкнулись Opel Astra, которым управляла 34-летняя женщина и ВАЗ-2114. «Ладу» после столкновения вынесло и сильно ударило о столб.

«Четырнадцатую» вел 28-летний мужчина, его госпитализировали с травмами. Дорожная полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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