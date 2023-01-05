В домах у саратовского Политеха до завтрашнего утра отключили воду

В Октябрьском районе Саратова несколько домов остались без воды из-за повреждения водопровода у здания по адресу 2-й Детский проезд, 28/41.
Так, холодной воды до завтрашнего утра не будет в домах по 2-му Детскому проезду (на участке от 2-ой Садовой до 3-го Комсомольского проезда) и Вяземской (от 2-ой Детской до Карла Маркса).
Восстановить водоснабжение планируют к 8 утра завтрашнего дня, 6 января.
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