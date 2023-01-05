В губернии за 2023 год должны отремонтировать 51 двор – всего шесть из них в Саратове

Фото: Архив КП
Власти Саратовской области опубликовали список дворов, которые будут отремонтированы в 2023 году. Соответствующее постановление за подписью губернатора Романа Бусаргина датируется еще 29 декабря прошлого года, но опубликовано на портале правовой информации она было только вчера, 4 января. Документ вступил в силу с момента его подписания.
Согласно постановлению, всего в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» чиновники займутся 51 двором региона. Дворовые территории приведут в порядок за деньги из государственного бюджета. Предпочтением пользуются общественные площади, муниципалитеты могут расширить список на свое усмотрение и на собственные средства.
Больше всего придомовых территорий приведут в порядок в Энгельсе – восемь адресов, в облцентре планируется ремонт лишь шести дворов, в Аркадаке – четыре, еще по три – в Балаково и Ершове.
В Саратове запланированы работы во дворах по адресам:
- Весенняя, 2;
- проспект 50 лет Октября, 3;
- Верхоянская 4а;
- Рабочая, 4/6;
- Деловая, 22;
- Большая Казачья, 87/91.
Покровчане же в этом году могут ждать ремонта следующих дворов:
- Волжский проспект, 45, 46, 47;
- Краснодарская, 14;
- Ломоносова, 16; - Ломоносова, 39;
- Минская, 30; - Полтавская, 29А; - Полтавская, 49, 33; - Полтавская, 35, 43/
Остальным муниципалитетам области повезло еще меньше – там планируется благоустроить всего один-два двора. Полный список приведен на сканах с портала правовой информации Саратовской области ниже.
https://g-64.ru/docs/
https://g-64.ru/docs/
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