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НовостиОбщество5 января 2023 12:45

В ГУ МЧС предупредили саратовцев о сильном снегопаде – после него синоптики обещают стужу до -25°С

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В ночь с 5 на 6 января, а также завтра днем в Саратовской области ожидается обильный снегопад – 6-19 мм, предупредили жителей региона в местном ГУ МЧС.

Завтра, 6 января, после прихода в губернию циклона, по прогнозу синоптиков, температура воздуха начнет снижаться. Если утром пятницы ожидается еще около ноля градусов, к вечеру подморозит до минус пяти.

Ночью с пятницы на субботу, 7 января, в регион придут лютые морозы – возможны заморозки до -25°С. В выходные снежные осадки прекратятся, а стужа продержится в регионе как минимум несколько дней.

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