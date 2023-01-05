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НовостиОбщество5 января 2023 12:20

Из-за прорыва трубы вся саратовская Лесная республика осталась без воды

Роман Хвалин

В Ленинском районе Саратова из-за прорыва водопровода по адресу Лунная, 27 сегодня, 5 января, в нескольких жилых домах отключено холодное водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба КВС.

Так, без воды остались жители всех домов на улице Лесная республика. На проспекте 50 лет Октября отключения коснулись абонентов домов №128, 130, 132 и 132а.

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