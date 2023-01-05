Ранним утром житель предместья Саратова неосторожно зажег свечу и устроил пожар в двухквартирном доме

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 5 января, в Гагаринском районе Саратова сгорел двухквартирный дом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Возгорание в поселке Ивановский, доме на улице Северной произошло около 6 часов утра. Хозяин одной из квартир в доме рассказал сотрудникам МЧС, что неаккуратно зажег свечу и устроил пожар.

Огонь на площади 80 кв. метров тушили три расчета, квартира мужчины, предположительно устроившего пожар, полностью выгорела. ЧП обошлось без пострадавших.

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