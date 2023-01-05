В Балаково пьяная пациентка избила сотрудницу «скорой» головой об стену

Фото: Архив КП

В Балакове Саратовской области снова совершено нападение на сотрудницу скорой помощи, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

По словам Костина, конфликт между фельдшером скорой и нетрезвой женщиной произошел сегодня, 5 января, в 13:20 на улице Заречной, 7. Агрессор несколько раз ударила медика головой о стену, удары пришлись на затылочную часть.

Сотрудницу скорой госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом затылочной области после опроса полицейскими, добавил министр.

Напомним, это уже четвертое нападение на работника СМП в регионе за 2023 год, вчера КП-Саратов рассказывала про психиатрическую пациентку, пытавшуюся лишить свободы бригаду медиков.

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