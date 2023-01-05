В Саратове из-за ремонта труб отключили воду в больнице и нескольких домах

Сегодня, 5 января, в Ленинском районе Саратова из-за ремонта на водопроводе без холодной воды оказались несколько жилых домов и больница, сообщили в пресс-службе КВС.
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– 1-й Одесский проезд (все дома)
– ул. Мира, 17 и 19
– ул. Одесская, 46а (в здании расположена городская клиническая больница №8).
Закончить ремонт и восстановить водоснабжение коммунальщики надеются к 20 часам.
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