В Саратовской области за сутки нашли еще 34 больных ковидом

За прошедшие сутки в Саратовской области медики диагностировали коронавирус еще у 34 пациентов, сообщает региональный оперштаб сегодня, 5 января.

Накануне было диагностировано 32 больных. Сегодня лишь у двух из выявленных за сутки заразившихся болезнь протекает с синдромами пневмонии, у остальных пациентов – с признаками ОРВИ.

Больше половины новых случаев выявили в Саратове – 18, в Вольском районе нашли восемь заболевших, в Энгельсском – пять.

Шестеро новых пациентов – пенсионеры старше 65 лет, 15 заразившихся коронавирусом от 30 до 49 лет.

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