В Саратове мужчина на «семерке» сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 4 января, в Ленинском районе Саратове произошло ДТП с участием пешехода, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Примерно в 18:12 у дома по адресу Антонова, 11 мужчина 1983 года рождения на ВАЗ-2107 сбил на пешеходном переходе 64-летнюю пенсионерку.
Женщина получила травмы, ее госпитализировали.
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