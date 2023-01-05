В Саратове мужчина на «семерке» сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 4 января, в Ленинском районе Саратове произошло ДТП с участием пешехода, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Примерно в 18:12 у дома по адресу Антонова, 11 мужчина 1983 года рождения на ВАЗ-2107 сбил на пешеходном переходе 64-летнюю пенсионерку.

Женщина получила травмы, ее госпитализировали.

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