Вячеслав Володин высказался о сроках и вариантах решения застарелых проблем в Саратовской области

Фото: Володин Cаратов / Telegram

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вспомнил, как в Саратовской области решались накопившиеся проблемы и рассказал о том, какие меры будут предприняты в ближайшее время.

Володин отметил, что проблема обманутых дольщиков в регионе фактически решена – более восьми тысяч дольщиков из нашей губернии получили квартиры или компенсации.

По мнению председателя ГД, теперь очень важным является вопрос обеспечения жильем детей-сирот. Володин напомнил, что сейчас в регионе положенную по законам жилплощадь около 3,6 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей – они уже давно достигли совершеннолетия и стоят в очереди за квартирами по 13 лет.

Политик согласился, что за несколько последних лет очередь из нуждающихся в жилье несколько уменьшилась, но напомнил, что и эта проблема должна быть закрыта в ближайшие два года.

Вячеслав Володин высказался и об обновлении дорожного полотна в регионе. В этом году в Саратовскую область направят 11 миллиардов рублей на межмуниципальные дороги губернии, выделят ту же сумму и в 2024.

— У нас есть федеральные вопросы – строительство Южного обхода вокруг Саратова, включая мостовой переход 11,1 километра, всего это будет 41 километр. Мы должны эти работы начать, в рамках федеральной повестки с правительством это обсуждаем. Надеюсь, несмотря на все вызовы, тоже приступим к реализации.

Завершение обхода вокруг Саратова, чтобы была четырехполосная дорога, с выходом на Южный переход через Волгу и с закольцовкой до дороги «Саратов - Энгельс - Озинки», вокруг Энгельса. И со стороны Озинок начинается строительство четырехполоски до Дергачей, Ершова, на Энгельс и дальше обход вокруг Энгельса, Саратова. Развязка будет идти на Балашов и Москву, на Волгоград. — поделился планами Вячеслав Викторович.

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