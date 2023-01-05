Роман Бусаргин напомнил об итогах 2022 года в сфере здравоохранения региона

Губернатор и областной министр Олег Костин на стройплощадке одного из объектов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подвел итоги прошлого года в здравоохранении и поделился ими в своем Телеграм-канале.

Губернатор напомнил, что в регион закупили более тысячи единиц медоборудования. Также за ушедший год открылось две поликлиники в облцентре, идет строительство онкоцентра, поликлиники в районе «Звезда» и областной детской больницы в Саратове.

По всей области активно строится жилье для медиков, в пяти районных больницах проведен капремонт, станции «скорой» получили новые служебные машины.

Отдельно губернатор напомнил, что именно в 2022 году началось строительство противотуберкулезного диспансера.

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