Саратовцев ждет облачная погода с небольшим морозом

Фото: Архив КП
В четверг, 5 января, в Саратове ожидается переменная облачность, по области местами возможен небольшой снег. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
В облцентре в ночное время от трех до пяти градусов мороза, по области чуть холоднее – до -6 °C. Дневная температура в Саратове 0…-2°C, в регионе вероятно потепление до +2.
Синоптики прогнозируют ветер около 5-10 м/c, днем направление будет северо-западным, ночью – юго-западным. По области возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.
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